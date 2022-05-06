台北市長柯文哲指出，自從呼籲快篩陽再PCR後，自4月29日陽性率明顯上升。（北市府提供）

目前北士科車來速已營運2天，柯文哲指出，開幕首日共篩檢1070人、陽性率86％、領藥者佔76％，次日做了1134人、陽性率89％、領藥者佔86％，今起容量會加到1500人。（北市府提供）

柯文哲表示，除了北士科外，目前北市各區還有11處篩檢站，民眾若有車、希望有寬敞環境避免傳染，建議到士北科車來速，若是走路的話，就去你家附近的醫院處理即可。（北市府提供）

本土疫情持續升溫，台北市日前在北投士林科技園區設立車來速篩檢站，台北市長柯文哲指出，自從呼籲快篩陽再PCR後，目前車來速陽性率已逼近9成，今起量能將提高到單日1500人，也呼籲民眾多使用預約系統，加速現場作業流程，但他也忍不住抱怨，竟有2成民眾爽約，「不要狼來了，有需要再預約。」

柯文哲下午主持防疫記者會，他重申，現階段鼓勵有症狀才快篩，快篩陽才至防疫急、門診做PCR，近期該策略奏效，自4月29日陽性率明顯上升，感謝市民配合，近3天陽性率從85％慢慢增加到89％，所以一般來說，緊急情況下快篩陽可以當作PCR陽來處理。

柯文哲表示，目前北士科已改為3線、3時段同時作業，作業量從1200人提高至1500人，每個時段各有500人。3線作業中，有2線是轎車，其他是步行、機車和自駕車，未來如果真的人多，就加成4個時段，如果還是滿的話，就會在北市南區再開一站。

柯文哲接著說，他要呼籲市民盡量預約，目前預約是採Real Time方式，最後一刻都能預約，但他發現有近20％民眾爽約，「不要狼來了，有需要再預約。」但不會預約也沒關係，只要帶快篩陽檢體來還是可做，只是要排隊、掛號慢慢處理。

目前北士科車來速已營運2天，柯文哲指出，開幕首日共篩檢1070人、陽性率86％、領藥者佔76％，次日做了1134人、陽性率89％、領藥者佔86％，今起容量會加到1500人，假使這2000個病人如果都去擠急診，醫院將會癱瘓。

柯文哲說，新冠肺炎是這樣，有打疫苗者變成重症的不多，但還是有症狀，特別是喉嚨痛，吞口水都很痛，因此還是需要止痛、鎮熱及止咳藥。一般來說，快篩陽性會變成PCR陽的比例，差不多就是85到90％之間，快篩陽有症狀者約99％都是PCR陽。

柯文哲表示，除了北士科外，目前北市各區還有11處篩檢站，民眾若有車、希望有寬敞環境避免傳染，建議到士北科車來速，若是走路的話，就去你家附近的醫院處理即可，這幾天會想辦法做出一個網站，把所有防疫急門診的預約整合起來。