台北市長柯文哲日前喊話「快篩陽性視為確診」，遭前副總統陳建仁嗆「回去讀書」，結果指揮官陳時中昨（5日）宣布12日起「快篩陽即確診」，引發網友灌爆他臉書。陳建仁今中午在臉書再度po文指出，前天秘書和他討論以快篩替代確診的合適性，他就告訴對方「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診」、「好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計」。

陳建仁臉書貼文提到，告訴秘書去看看《流行病學：原理與方法》這本書的「149至155頁」，任何篩檢試劑都有它的敏感度、特異度、假陽性率及假陰性率，如該書表5-11所示。敏感度是指真正患病的人當中，多少人(%)篩檢呈現陽性。特異度是指真正沒有患病的人當中，有多少人(%)篩檢呈陰性。當然，敏感度越高、特異度越高，就是越好的篩檢試劑。

另外，陳建仁說，但是篩檢試劑的使用，還要考慮到篩檢的成效。篩檢成效的高低，決定於陽性預測值和陰性預測值;至於篩檢的成效，亦受到疾病盛行率的影響。疾病盛行率的高低，決定了陽性預測值的高低。這就是為什麼中央流行疫情指揮中心(CECC)決定居家隔離、居家檢疫者(盛行率較高)，可以用快篩來替代確診，但是對於盛行率較低的其他族群就不合適。中央流行疫情指揮中心所設計的防疫措施，都有確實的科學根據。

最後陳建仁更說，「好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計」。