快篩實名制供不應求，許多民眾抱怨跑了好幾家藥局都買不到，全台4952家販售藥局中，僅上午就有1720家完售。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已有320到330萬人次透過實名制取得5劑快篩，不過以今天上午完售數字和前天相比，沒有減緩的跡象，「需求還是蠻高的」。

台北市議員侯漢廷發文狂酸「蔡英文和陳時中他們會排隊買快篩嗎？喔，他們是官嘛！」對此衛福部長陳時中回答「我有了就不用去排，以前本來就買了，現在手頭上還有，這時候就不要去排，讓手上沒有的人能夠趕快拿到。」。

有媒體詢問陳時中，這次快篩實名制給自己打幾分？他巧妙回答「考試還沒有完，考卷才剛發下來而已，過一段時間，自然這成績大家就有論斷」。

衛福部長石崇良昨天赴立院備詢時指出，我國已向國外採購2億份快篩試劑，目前羅氏已到貨2900萬劑，亞培已到貨500多萬劑。外界關心剩下劑量何時到貨？陳時中表示，羅氏本月25日前會進5000萬劑，20日起每周會另外再進1600萬劑，供實名制使用，未來配送會比較順暢，手頭上存貨比較多，所以不用天天配，而是一段時間配一次，也可以調配相關的量。

至於亞培，下周起一周5天各進口80萬劑，循環式的進來；國產方面，盡量提供國內相關合約，也協助提升產量，4到5家廠商每天量能從28萬提升到40萬，希望提供更充足的快篩供國人使用。