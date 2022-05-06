澎湖目前有25間、7間藥局提供通訊診療及送藥服務。（澎湖縣政府提供）

澎湖目前有25間、7間藥局提供通訊診療及送藥服務。（澎湖縣政府提供）

澎湖目前有25間、7間藥局提供通訊診療及送藥服務。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府6日表示，確診者或居家隔離者於隔離期間有就醫或藥品需求，可透過「健康保險通訊診療」約定通訊看診，或下載「健康益友APP」看診取得電子處方箋，由親友代領或藥師送藥到府，澎湖目前有25間、7間藥局提供通訊診療及送藥服務。

澎湖縣政府表示，為維護民眾就醫權益，縣府針對確診者或居家隔離的民眾，協調縣內醫療院所提供通訊診療服務，若有發生上呼吸道感染症狀、發燒情形等就醫需求時，可透過衛生局24小時醫療照護中心專線06-9262895協助聯繫醫療院所進行通訊診療。

澎湖縣政府建議，病情慢性、穩定的確診者或居隔民眾，可直接撥打通訊診療院所專線，由遠距醫療院所人員安排看診時間，並在約診時間透過電話、視訊和醫師完成看診、開立處方，再請家屬或代理人持看診民眾健保卡至藥局領藥，或由藥師送藥到府。

澎湖縣政府強調，因應居家照護及居家隔離人數增加，縣府積極與各醫療院所合作，提供遠距通訊醫療的方式，民眾可透過手機連線，挑選熟悉的醫療院所進行看診，達成防疫、就醫及安全三贏的局面。