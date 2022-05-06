網路流傳「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」，高巿府6日發聲明駁斥。由於假訊息疑似來自於彰化縣議員張國棟在Line轉發，巿長陳其邁並撂重話，這種惡劣操作他覺得不好，一定會重罰。

高巿府聲明，有關於彰化縣議員張國棟於通訊軟體內散播「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」的不實資訊，並且鼓勵民眾廣傳一事，本府嚴正駁斥傳言內容，並要求張國棟議員撤回訊息且公開澄清。

高巿府說，疫情期間，全國中央地方皆專注於防疫工作，張國棟以通訊軟體發送不實訊息，身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。此舉不但傷害本府全體上下名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序。

高市府要求張國棟撤回訊息並公開澄清，下午防疫記者會上，陳其邁也說重話，現在疫情很忙，有錯誤訊息還要浪費時間澄清，不要做缺德事，這種惡劣操作一定會重罰。衛生局簡任技正潘炤穎說，會依《傳染病防治法》追究。