新冠肺炎疫情進入高峰期，花蓮今天新增382人確診，人數雖稍有減少，但仍然處處是熱區，自從推動抗原快篩實名制後，花蓮已售出近3萬份快篩試劑，1份5個，家戶已有約10萬試劑，因民眾多半選擇在家快篩，陽性才到醫院做PCR篩檢，讓醫院端較為紓解，然而自主回報率低，衛生局長朱家祥呼籲確診民眾務必填寫上傳。

朱家祥今下午在防疫記者會自爆，自己大女兒在北部染疫，告訴民眾該如何填寫回報系統的重要性，提醒鄉親注意。

朱家祥詳細說明，針對確診後卻未收到上傳自主回報簡訊問題，除手機保持暢通外，若健保資料不是最新電話號碼，將無法收到自主回報簡訊，要民眾至醫院或採檢站時，主動提供個人最新手機號碼等資訊，並優先填寫本人手機號碼，若無號碼者請填寫緊急連絡人手機號碼，若無手機號碼或緊急聯絡人手機號碼時，請填寫市話電話。若自主回報填寫錯誤時，可撥1922告知專人修正。

針對快篩實名制上路後，反映出到醫院PCR採檢人數有下降。5日部立花蓮醫院抗原快篩397人，PCR確診11人，待檢驗34人；玉里慈濟醫院抗原快篩132人，陽性11人，後經PCR採檢確診。朱家祥說，相較於5月2日到4日三天，花蓮醫院抗原快篩總量多達1千3百多人，顯然到醫院抗原快篩人數下降許多。

朱家祥指出，快篩實名制上路後， 昨天為止，花蓮賣出去份數28942份，1份5個，也就是有10幾萬家用試劑在鄉親手上，也讓醫院端較為紓解。未來居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽性即為確診，朱家祥表示，因為這3類人與確診者密切接觸，有明確感染源頭，因此快篩就等於確診，除了這3類人以外，仍要做PCR檢驗，未來縣府都會遵循指揮中心的規定。

另外，本周六、日，仍在花蓮火車站前站出口設置疫苗接種站，需要民眾可以前往接種。時間為下午2點到晚上8點。