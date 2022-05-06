手機填寫注意事項。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情上升，但卻有民眾在確診後反映收不到簡訊。中央流行疫情指揮中心今提醒民眾，採檢時應留下手機號碼，應以09為開頭，且中間不能有空格或是「-」。

指揮中心發言人莊人祥昨日表示，民眾過去申請健保卡申請時留了舊資料，政府會利用法傳系統勾稽找出較新的聯繫方式，但若部分民眾號碼未更新，仍然會找不到。因此指揮中心要求採檢機構讓民眾填寫手機號碼，且為必填欄位，若能填寫正確，後續的流程也不會有問題。

今日指揮官陳時中進一步提醒民眾，填寫手機號碼時，10碼必須都是數字、以09為開頭，且中間不能有空格、「-」。民眾應留意號碼是否少填，主動更新就醫資訊。

莊人祥表示，今日健保快易通已完成改版，只要檢驗資料陽性，傳到健保IC卡上，每個陽性的民眾就會得到連結。民眾點進病毒監測結果的欄位，就會出現疫苗接種資訊，往下拉就可以取得回報系統的連結，進入連結網站，和簡訊回報的網站相同。

對於外界反映法傳系統問題，莊人祥表示，5月1日以後，法傳已不需要填飽任何資訊，都是民眾到採檢院所採檢後，醫院直接上傳檢驗資料，目前已不需要一筆一筆key資料，只要民眾的手機號碼即可。至於「接觸者健康追蹤管理系統」（Trace系統），政委唐鳳這兩天都有協助，地方政府表示都已比先前好一點，我們會持續改善。