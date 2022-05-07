【愛傳媒特約記者吳思賢報導】這是已經要上演快篩之亂了嗎？隨著確診人數在5月7日超過4.6萬，有許多人都需要快篩試劑來確認自己是否被傳染，以及可不可以解除隔離。快篩試劑供不應求，新北市板橋區的民眾到藥房購買快篩試劑，居然要排隊將近三個小時才能夠買到！

新北市板橋區從中正路轉進大仁街，一整天都大排長龍，讓路過的人非常好奇，一問才知道原來是來藥局買快篩試劑。

下午四點來到現場，排隊人龍還是很長，在隊伍最前面的是一位大約70歲的婦人，她說自己中午匆匆吃完飯，不到一點就趕過來，排到快要四點，終於排到第一位，很怕輪到自己的時候快篩試劑已經賣完。

記者問起一個人排不會很累嗎？婦人說確實有人是全家輪流來排隊，還有人自己準備椅子，坐著排隊。星期六中午非常熱，還好過了兩、三點，在這個小巷子裡就曬不到太陽了，排隊的民眾只希望能趕快買到。

根據目前的防疫規定，如果被隔離，要有快篩證明沒有被傳染，才能恢復行動自由，以五月七日超過4.6萬確診這個數字來看，假如一個確診者跟10個人有密切接觸，一天就有超過46萬人要被隔離，被隔離者又有朋友家人也可能受影響，萬一被隔離者也確診，影響更大。推算起來，快篩試劑的需求非常龐大。

蔡英文總統有感於民意，已經承諾會趕快供應快篩試劑。可想而知，隨著確診人數逐日攀升，如果快篩試劑的供給還不能提上來，快篩之亂恐怕會越來越嚴重。