民眾頂著烈日排隊買快篩。(圖／郭吉銓攝)

繼去年口罩之亂後，近日又出現快篩之亂，各地藥局大排長龍，引發民怨，讓中央引以為傲的「超前部署」不攻自破。今天(6日)疫情記者會上，指揮官陳時中被問到是否會親自排隊購買快篩，答案卻引發討論。

家用快篩試劑實名制4月28日正式上路，不少民眾頂著烈日，只求買到快篩，但卻都早早就被搶購一空，重演去年口罩之亂情景，排隊隊伍動輒超過百人，至今大部分人仍買不到快篩，更傳出總統蔡英文為此在民進黨中常會上震怒，要求快篩不要有實名制。

台北市議員侯漢廷也在臉書PO文砲轟實聯制的地圖資訊跟實際店面販售時間或數目完全不同，更酸「蔡英文、陳時中會不會自己排隊去買快篩，當然不會，他們可是官」。記者今天轉述問題，對此陳時中回答「就像議員說的，有了就不用排」，接著補一句「就像我已經有了，所以我也不用去排」。

陳時中表示，很多人以前就有買，手頭上有了就不用去排，讓沒有的人可以快點拿到。不少鄉民也氣得大罵：「何不食肉糜？」、「超前部署原來指的是你自己」、「真的很敢講」、「有了怎麼會沒用到，是買來囤的嗎」、「政治工作者不用排隊 還有到府服務」、「我很有錢為什麼要上班」、「典型的當官當公務員心態 難怪啥都買不到」、「真的夠狂XD」、「他X我全家都買不到，結果你說你已經有了」。