本土疫情爆發，近6天增加逾18萬例確診病患，醫藥粉專《MedPartner美的好朋友》認為，疫情來勢洶洶，疫苗打好打滿就對了，尤其是已經決定讓孩子打疫苗的家長，千萬別再有要等輝瑞／BNT的想法，現階段有什麼疫苗就打什麼，加上近期已有大量的兒童染疫，若再等下去，可能孩子也會確診，「別等到確診才覺得後悔」。

《MedPartner美的好朋友》昨（7）日於臉書發文指出，最近不少家長猶豫要不要等輝瑞／BNT兒童疫苗，該粉專呼籲家長，若已決定要讓孩子打疫苗，真的不應該再等BNT，近期兒童染疫人數快速上升，如果要再等，可能孩子已經染疫，或是才剛打完，還沒產生保護力就確診。

《MedPartner美的好朋友》表示，現階段有什麼疫苗就打什麼，足夠的劑量、足夠的劑次疫苗，才是有用的疫苗，兒童醫學會也已清楚聲明，沒有莫德納或BNT哪個疫苗比較好的明確證據，再加上兒童的心肌炎發生率也比青少年少很多。

《MedPartner美的好朋友》說，打疫苗後心肌炎狀況，通常是在第二劑發生率比較高，有得打就先趕快打第一劑，接種後還有好幾個禮拜可以考慮第二劑，現在疫情來勢洶洶，疫苗打好打滿就對了，千萬別等到確診才覺得後悔！