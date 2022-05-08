60歲的陳姓婦女出現雙腿水腫及尿液呈泡沫狀的蛋白尿，45歲的李姓婦女血壓異常上升、血尿及泡泡尿，2人就醫發現腎功能變差，甚至瀕臨洗腎，確診為「A型免疫球蛋白型」急性腎絲球腎炎，懷疑和施打新冠肺炎疫苗有關。

●腎功能急遽衰退 治療後回穩

腎臟內科醫師的衛福部彰化醫院副院長陳殷正說，陳姓婦女是類風濕關節炎患者，日前卻發現自己的雙小腿及腳掌有水腫現象，尿尿也出現好多泡泡，但身體沒有不舒服就沒理會，過了幾週水腫也沒消退才就醫，抽血發現其腎絲球過濾率竟然僅有10，和2個月前的免疫風濕科門診檢驗的60相比，腎功能急遽衰退。進行切片病理分析，確診為「A型免疫球蛋白型」的腎絲球腎炎，造成急性腎損傷，經過緊急治療後，腎功能慢慢回穩。

另一位有腎臟病史的李姓婦女則是出現了血尿、泡泡尿和血壓異常上升，就醫後也確診為「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，治療後也回穩。

●A型免疫球蛋白型與免疫有關 疑似疫苗引起免疫反應

陳殷正副院長說，這2起個案的腎功能為什麼會突然變這麼差，甚至還瀕臨洗腎，患者感到不解，而2人的共通之處是不久前打過新冠肺炎疫苗，一為BNT第一劑、一為莫德納第三劑，都是mRNA疫苗，而根據患者的切片結果，都是和免疫反應有關的「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，因此懷疑是疫苗引起的免疫反應。

●打完疫苗4症狀 恐是腎臟併發症

陳殷正提醒，打完疫苗後要注意是否出現水腫、泡泡尿、血尿、血壓異常上升等4種症狀，有可能是少見的腎臟併發症。

腎臟內科醫師黃耀宣也指出，國際醫學期刊發表過的疫苗副作用，急性腎絲球腎炎的病例在全球都有，但比例很低，民眾不用太擔心，但如果出現水腫等情況，還是要趕快就醫，及早治療的結果都還不錯，整體而言，施打疫苗還是必須的，畢竟出現較大副作用的比例很低。