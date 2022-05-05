台中市高齡80歲的邱姓老翁，日前自行騎乘U-BIKE到南屯區購物後，突然感覺身體不適、無法自行返家，只好坐在路邊休息，所幸經過民眾見狀、幫助邱男向警方尋求協助，警四分局南屯派出所員警黃靖憲、鄭依婷前往了解，安全護送邱男返家。

警方指出，高齡80歲的邱姓老翁日前為了採購日用品，獨自騎乘U-BIKE到南屯區的賣場買東西，但採購結束後，他感覺腿部異常水腫、身體很不舒服，連走動都有點困難，只好暫時坐在南屯區一處公園門口休息。

因老翁獨自1人，路過民眾擔心他的安全，主動協助他聯繫警方，警方指出，兩名員警到場後了解，邱男平常獨自在南區復興路租屋居住，因為手上剛好有折價券，才特地騎U-BIKE到南屯採購，沒想到，買完東西後竟因結石發作、水腫疼痛致無法行走，只好暫時在公園門口坐著。

員警了解情況後，先通知消防隊到場，確認邱男身體狀況無礙，之後才護送他返家，讓邱男相當感動。