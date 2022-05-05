6至11歲兒童疫苗開打，許多家長仍在觀望，知名小兒科醫師陳木榮表示，最近遇到許多家長詢問對兒童打疫苗看法，一開始他也很猶豫，但他承諾家長，若自己的孩子接種了，一定會告知，就在昨日，他的孩子打了一劑莫德納後，今日僅有體溫37.3度、手臂痠痛的狀況。

陳木榮今（5）日在個人臉書粉專透露，家中孩子昨日打了一劑莫德納疫苗，他表示自己的診所內並沒有新冠疫苗，但有很多家長帶孩子施打流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，接種完後都會接著問對6至11歲兒童打新冠疫苗的看法。

陳木榮指出，自己是兩個孩子的爸爸，其中一個已到可以打疫苗的年紀，面對許多家長提問，他也坦言，「這個問題好難，我也在考慮中。」由於自己的個性沒辦法建議他人的孩子去打疫苗，結果自己的孩子沒去打，又或是要他人的孩子不打，後來自己的孩子去接種，所以他和來診的家長們約定，若自己的孩子打疫苗，「我一定會告訴你」。

陳木榮在臉書分享孩子的小黃卡。（圖／翻攝自陳木榮臉書粉專）

陳木榮表示，他明白打疫苗的好處及風險，也知道在大流行時代，罹患疾病的可能性和後續的風險，是否接種疫苗每個人都有各自考量，不打也該給予尊重，不過這些因素不是長久固定，也應該隨著疫情變化改變。陳木榮說，孩子打完疫苗隔天，體溫37.3度、手臂痠痛，目前正常線上上課。