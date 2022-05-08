本土疫情嚴峻，不僅醫療量能緊繃，醫護人員也快要崩潰，有網友在臉書PO出一張醫護人員中午在休息室吃飯的照片，為了防疫竟鑽進紙箱，將頭埋在黑暗中扒飯，照片曝光讓眾人鼻酸，網友忍不住大喊你們辛苦了！

一名網友今(8)日在臉書PO出友人分享的一張照片表示，有鑑於疫情嚴重，人人自危，某醫院醫護人員中午在休息室吃飯時，為了避免相互接觸染疫，一人鑽進一個空紙箱，在黑暗中吃便當。

該名網友直呼，第一線醫療人員真的是「玩命天使」，他向第一線醫護人員敬禮，並祈求大家平安健康、疫情平息。從照片中可見，三名醫護人員擠在一張桌子上，並各自將頭埋進一個紙箱中吃飯，一旁的布告欄上還寫著「嚴禁脫口罩說話及共餐」。

照片曝光後讓眾人震驚，網友紛紛回應「醫護人員辛苦了，謝謝你們」、「向偉大的醫護人員致敬，感謝您們犧牲奉獻辛苦了，鞠躬敬禮！請診重！」、「辛苦了！無私犧牲與奉獻！」、「祝您們身體健康，百毒不侵」、「辛苦大家了」、「感謝我們最前線所有的醫護人員，您們辛苦了！」。