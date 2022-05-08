本土疫情持續延燒，屏東8日新增695例確診也再創新高，為此，屏縣府稍早公布，屏基、屏東醫院9日起啟動防疫門診，凡自行快篩陽性、或疑似確診且症狀輕微者，都可至2醫院的防疫門診採檢PCR、拿藥，但40公斤以下及12歲以下者仍需至急診就醫。

屏縣府指出，9日起，屏基恩慈大樓看診區、屏東醫院舊急診區將啟動防疫門診，提供自行快篩呈陽性，或疑似確診且症狀輕微者，採檢PCR及拿藥的服務，屏基平日服務時間為上午9時至12時，下午14時至17時，假日僅開放上午9時至12時，防疫門診費用為350元（含採檢）；屏東醫院的服務時間則只有周一至周五上午9時至11時，防疫門診費用為340元（含採檢）。

縣府統計至8日，屏東居家隔離現管人數882，今日解隔957人者；5歲確診以下累計280例，39例解除隔離，無重症。另居家照護累計2066人，解除194人，現管1872人。而全校班級暫停實體課程校數為3校39班，部分班級暫停實體課程校數有81校180班。

縣府提醒，8日起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事將不再匡列居隔，有症狀者依檢驗結果處置，無症狀且高風險者，已接種3劑疫苗滿14天，可繼續工作並健康監測7天，未完整接種者，應自我隔離或居家辦公3天。