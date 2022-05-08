司法機關首位發言人確診！司法院發言人張永宏染疫 12:092022/05/08 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法機關首位發言人確診！司法院發言人確診，今大清消。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情嚴峻，司法院已成重災區，司法院8日表示，司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏PCR確診陽性，已即刻進行居家照護隔離，司法院並請密切接觸同事，進行自主健康管理。 司法院表示，司法院已立即啟動應變措施，目前已正儘速通知這兩天有與張永宏接觸的同事，請同辦公室或場域密切接觸同事，進行自主健康管理。 另司法院新聞及法治宣導處辦公室、記者室今日將進行全面清消。 北市議員鍾佩玲自爆確診 累計9議員染疫 台本島確診全破千僅「這縣市」除外 原因曝光網：其實不意外 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #司法院 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》桃園市長 爭取國民黨提名 羅智強行動總部開張 04:102022/05/08 政治要聞 蔡適應確診第5天 親曝最新身體狀況 10:522022/05/08 政治 防疫新制今上路 這類人取消電子圍籬 5大QA一次看 08:292022/05/08 生活 花蓮辦疫苗巡迴站 宜蘭加設篩檢站 04:102022/05/08 地方新聞 快篩陽視同確診 侯：512晚了點 04:102022/05/08 生活新聞 Sandy吳姍儒快篩確診「心裡自責」錄影工作緊急喊卡 10:182022/05/08 娛樂 蔣萬安確診 表態參選至少等月底 04:102022/05/08 政治要聞 農民染疫列職災 農職保給付5504元 04:102022/05/08 生活新聞 退團潮湧現 澎湖花火節擬延期 04:102022/05/08 地方新聞 匡列新制 保險業鬆口氣壓力解 04:102022/05/08 財經焦點 嘉市國中小 線上教學壓力測試 04:102022/05/08 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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