本土疫情嚴峻，司法院已成重災區，司法院8日表示，司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏PCR確診陽性，已即刻進行居家照護隔離，司法院並請密切接觸同事，進行自主健康管理。

司法院表示，司法院已立即啟動應變措施，目前已正儘速通知這兩天有與張永宏接觸的同事，請同辦公室或場域密切接觸同事，進行自主健康管理。

另司法院新聞及法治宣導處辦公室、記者室今日將進行全面清消。