新北市議員葉元之日前踢爆「高登環球」違反藥事法遭起訴還挨告詐欺，卻發現有「塔綠班」製作哏圖散布稱：「葉元之抹黑造謠，才讓快篩劑少了1700萬劑。」葉今在臉書貼文指，「高登環球」是前科累累的廠商，民進黨不知檢討，綠營側翼竟還幫衛福部長陳時中推卸責任，做圖抹黑他，實在令人不齒！痛批「這才是真的造謠抹黑。」

葉元之說，首先，高登環球負責人前天自己都承認，因為供貨時間太趕，就算國民黨不罵他，他也會棄標，所以從頭到尾就沒有1700萬劑快篩這件事，陳時中不要再騙了！

其次，也就是因為高登環球被揭發是大有問題的廠商，所以陳時中才緊急跟亞培下訂2000萬劑快篩劑，否則民眾不是要苦苦等待，這些根本不會到來的快篩劑？

最後，高登負責人涉詐騙案，又因以中國大陸口罩混充台灣製口罩被起訴，照道理來說這應該是綠營最討厭的行為。怎麼這次陳時中會幫他背書，還說他是殷實的商人，果然「綠色是原諒的顏色」。

葉元之表示，台灣昨確診數已是世界第二，醫護人員辛苦至極，某位醫護人員確診，卻慶幸自己終於可以休息了，這聽來實在令人鼻酸。而應該負起最大責任的指揮官陳時中每天持續在嗆人，其側翼忙著幫他洗地跟推卸責任，這是在其他國家都不可能發生的事，難怪陳時中會說「世界怎麼跟的上台灣」。