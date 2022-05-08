高登環球生醫公司被國民黨團爆料，前身是資本額200萬的小吃店，因而棄標1700萬劑快篩，引起討論。國民黨文傳會副主委葉元之直言，自己揭發高登環球是個前科累累的廠商，民進黨不知檢討，竟遭綠營側翼做圖抹黑，說是因為他的關係，才讓快篩劑少了1700萬劑，看見側翼忙著出來幫陳時中推卸責任，實在令人不齒。

葉元之表示，看到這個圖真的有點難過，倒不是因為被攻擊抹黑，而是現在快篩劑不夠造成民怨沸騰，民眾在藥局外一邊排隊一邊罵，民進黨完全都看不到，其側翼還忙著出來幫陳時中推卸責任，實在令人不齒。

他指出，首先高登環球負責人前天自己都承認，因為供貨時間太趕，就算國民黨不罵他，他也會棄標，所以從頭到尾就沒有1700萬劑快篩這件事，陳時中不要再騙了。

其次，也就是因為揭發高登環球是大有問題的廠商，所以陳時中才緊急跟亞培下訂2000萬劑快篩劑，否則民眾不是要苦苦等待，這些根本不會到來的快篩劑？

葉元之提及，最後高登負責人涉詐騙案，又因以大陸口罩混充台灣製口罩被起訴，照道理來說這應該是綠營最討厭的行為，怎麼這次陳時中會幫他背書，還說他是殷實的商人，果然綠色是原諒的顏色。

葉元之強調，昨天台灣確診數世界第二，某位醫護人員確診，卻慶幸自己終於可以休息了，這聽來實在令人鼻酸，而應該負起最大責任的陳時中每天持續在嗆人，其側翼忙著幫他洗地跟推卸責任，這是在其他國家都不可能發生的事，難怪陳時中會說「世界怎麼跟的上台灣」。