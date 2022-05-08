自爆發新冠疫情以來，南投縣曾保持286天無確診記錄，被喻為「防疫淨土」，疫情大浪來襲，昨起一連兩天確診均破260例，防疫應變中心電話被民眾打爆，挑燈夜戰到凌晨。南投縣衛生局長陳南松今天表示，為因應這波浪潮，緊急調各鄉鎮防疫人員15人馳援，母親節無法休假，還曾有人單日硬拚19小時。

南投縣新冠肺炎確診病例昨天達到266例，突破單日200例新高，今天再新增260例，南投縣防疫應變中心電話被民眾打爆，防疫人員累得人仰馬翻，今天母親節凌晨才返家，一早又趕赴上班，無法家人相聚。

陳南松表示，防疫政策改變，南投縣早已嗅到不尋常的疫情氛圍，今年初就進行人力調度，重新盤點人力資源、停止非必要會議，總動員投入防疫工作。昨天確診人數達266例創下新高，緊急從各鄉鎮調來的衛生所防疫人員15人，馳援防疫應變中心。

陳南松指出，隨確診人數暴增，南投縣防疫中心的電話線被民眾打爆，防疫人員接到手軟，要耐心答覆五花八門的疑問，還要忍受各式抱怨，每天忙到凌晨下班已成常態。

曾任護理工作的吳淑華，在衛生局原負責肺結核防治業務，她說，在防疫指揮中心為造冊、精準疫調，查出確診者到過什麼地方、接觸過那些人，她曾經一天工作長達19個小時。

今天是母親節，身為人母、人女的吳淑華，昨天上午9點上班，忙到今天凌晨2點才下班，上午8點又趕回到辦公室上班。她說，只想趕快把手上的工作完成，找時間和家人過母親節。