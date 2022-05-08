一名自稱是南部某醫院的病房護理師爆料，任職的醫院上周發生住院病患確診後，院方不但沒有將確診病患與其他病患隔離，也未做環境清消，導致病房內有一半的病患全確診，後續更爆出多個單位護理師染疫，醫院成了大毒窟，她值班期間不敢進食及喝水，連深呼吸都不敢，絕望地說「真的是工作生涯最失望的一次了，誰來救救病房護理師？」

原PO今（８）日於論壇《Dcard》透露，自己是南部某醫院的病房護理師，上周院內病房的住院病患，因身體不適採檢陽性確診，院方第一時間僅要求護理人員採檢，直到醫護人員上夜班，才替確診病患同病房的病人採檢，PCR檢驗結果一半以上都是陽性，染疫的病人就直接放在原單位，和不知情未確診的病患放在一起，也沒有停止收治新病人，院內的查房醫師、照服員全院走動，再跟就診的民眾接觸。

原PO指出，事發至今院內也接連出現多個單位的護理師確診，自己所屬單位也有人染疫，他們向上面要求全單位進行PCR採檢，卻被拒絕，單位也沒有經過清消，再加上全院已有多個單位淪陷，「現在醫院完全是一個大毒窟，不敢拿下口罩進食或喝水，我們連深呼吸都不敢了」。

原PO說，每分每秒暴露在確診工作環境，唯一的防護卻只有外科口罩，在惡劣又不平等環境下工作，她質疑為何大家還可以奴性堅強的堅守崗位，「一點都不覺得這不合理嗎？現在我們連採檢PCR都是奢侈中的奢侈，也無法舉報院方隱匿不報，我們也有家庭、有小孩，真的是工作生涯最失望的一次了，誰來救救病房護理師？」

遭遇曝光後，引發不少醫護共鳴，「省省吧！我們真的只是免洗筷，高層沒有重視過」、「我們醫院也爆炸囉！但護理長就叫我們安靜低調」、「我是某北部精專，我們也炸了，幾乎每個病房都有護理師確診」、「除非搞到院內群聚、封院 不然沒有人會在乎第一線護理師的死活」。