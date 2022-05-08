新冠疫情狂燒，居家隔離人數暴增，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，消毒居家環境可使用1：50的稀釋漂白水，從較乾淨的地方開始清潔，一天至少消毒一次，家庭傳播風險可從90%下降至10%，他提醒處理確診家人的物品或清消時，都要記得佩戴口罩、手套，脫除手套後也要清潔雙手。

黃軒昨（7）日於個人臉書粉專指出，根據科學研究，在家使用稀釋漂白水清潔，有77%效果可降低家庭傳播風險，另一個研究也顯示，若一天至少消毒一次，家庭傳播可從90%，下降至只剩10%。

黃軒表示，消毒環境可使用1：50的稀釋漂白水（1份漂白水加49份的水稀釋），戴上口罩及手套，把抹布浸潤到漂白水中，先從較乾淨的地方擦拭，建議留置1至2分鐘時間，再以濕抹布擦拭清潔乾淨，消毒頻率每天至少1次，清消同時要打開門窗，並使用風扇促進空氣流通，確保充分通風。

黃軒說，處理確診者用過餐具時，應佩戴手套，使用肥皂和熱水或洗碗機清潔，脫除手套或處理用過的物品後，要記得清潔雙手。另外，也要為確診者準備專用的垃圾桶，移除垃圾袋前，也要佩戴手套。

至於衣物部分，黃軒說，確診者的衣物和其他人的一起洗是安全的，只是要記得一個原則，處理確診家人碰觸的物品，都要佩戴口罩及手套，更別忘了最重要的清潔雙手。