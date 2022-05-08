嘉義縣政府今公布新增200人確診，有症狀56人，無症狀144人，無症狀比例逾7成，另中央匡列新制上路，居家隔離對象以同住親人為主，縣府提醒，如未打滿3劑疫苗，將列為高風險接觸者，須居家辦公或自我隔離3天。

嘉縣今增加200人確診，年齡介於5個月至92歲，10歲以下24人，70歲以上11人，累計全縣10歲以下染疫幼童192人，70歲以上72人，至於6至11歲學童已有803人接種疫苗，接種率11％。

嘉義縣長翁章梁說，即日起各機關職場、學校等如出現確診案例，不疫調匡列，改採自主應變措施，以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，由「防疫長」以九宮格原則，依疫苗接種情形及風險高低進行應變。

翁章梁強調，疫苗接種情形是關鍵，如未打滿3劑疫苗，將列為高風險接觸者，須居家辦公或自我隔離3天，提醒各機關職場等事業單位，督促員工確實完成3劑疫苗接種，才能有效維持運作量能。

衛生局長趙紋華提醒，密切接觸者匡列今起調整為確診個案同住親友，大學生則為同住室友，同時取消3＋4居家隔離者電子圍籬措施，但確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間電子圍籬措施不變，另「居家照護7＋7」新制解隔期縮為7天，距發病日、採檢日達7天者，無須採檢，直接解隔，並進行7天自主健康管理。