本土疫情持續升溫，連2天確診數破3萬，今（6）日本土新增3萬6213例確診個案，引起民眾恐慌。總統蔡英文晚間在臉書表示，「在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑」。

蔡英文在臉書說，大家現在對於購買快篩試劑，感到不方便，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，在這個月，「我們預計取得1億劑左右的快篩試劑」，供應將會越來越穩定。行政院也已經和業者協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃，優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾可以在急用時方便購買，「最快下週就會陸續增加鋪貨」。

蔡英文表示，面對PCR需求的增加，一方面請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。另外，6至11歲兒童疫苗已經陸續開打，積極採購了莫德納和輝瑞BNT疫苗，提供家長更多的選擇，一起照顧孩子的健康。

蔡英文強調，今年初到現在，確診的重症率大約是0.03%，致死率是0.02%，中症率大約是0.22%，疫情的健康風險相對較低。她呼籲，「我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，一定能克服這波疫情的挑戰。」