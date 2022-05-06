驚悚！高雄女搭貨梯送貨 慘遭貨梯夾頸當場身亡 08:412022/05/06 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄前金區發生一起貨梯夾死人意外，消防隊獲報前往搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前金區自強三路上某間店6日07時40分許，傳出有民眾受困在貨梯內，消防隊出動前金分隊、特搜中隊前往協助脫困，但人被救出後明顯死亡，警方初步調查，報案人發現送貨的48歲李姓女子在貨梯內脖子被夾住，嚇得趕緊通知救護人員到場，詳細發生原因仍待進一步釐清。 囂張！台北地檢署外討債800萬 1男遭砍3刀爆血 高雄小北百貨遭劫 蒙面男持槍搶收銀機得手2萬逃逸 #貨梯 #送貨 #高雄女 #發生意外 #遭夾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1歲童疑遭虐最新傷勢曝「眼睛恐失明」 父心痛：多折磨 19:532022/05/05 社會 皮帶毆打1月嬰 吸毒父遭收押 04:102022/05/04 社會新聞 苗栗青年事務委員網站遭駭 情色現蹤 04:102022/05/05 地方新聞 坎諾恐沒戲唱了 遭大都會DFA 04:102022/05/04 運動天地 女監醫檢放水 847瓶尿液全蓋陰性 04:102022/05/06 社會新聞 高雄女監女醫大放水 847瓶收容人尿液「全勾陰性」遭抓包 12:322022/05/05 社會 TYMO全新SWAY「智慧造型夾」及HYPERSONIC「高效能負離子吹風機」在台上市 15:442022/05/04 生活 彰化捷運鹿港線案遭退回 今議會2度闖關盼議員支持 13:062022/05/05 政治 國道休旅車遭貨車追撞「推進」數十秒 網嚇喊：學長不要 23:012022/05/05 社會 占國土遭討600萬 慈恩部落有望少繳一點 04:102022/05/04 地方新聞 昶虹曾涉做假帳 投資不發重訊遭質疑 04:102022/05/06 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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