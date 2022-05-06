‪高雄市前金區自強三路上某間店6日07時40分許，傳出有民眾受困在貨梯內，消防隊出動前金分隊、特搜中隊前往協助脫困，但人被救出後明顯死亡，警方初步調查，報案人發現送貨的48歲李姓女子在貨梯內脖子被夾住，嚇得趕緊通知救護人員到場，詳細發生原因仍待進一步釐清。