太誇張！台北地檢署昨（3日）接連發生2起衝突，一名許男積欠吳女逾800萬元，而許男下午1時許因他案在身前往地檢署開庭，遭到埋伏的吳女等人討債，雙方大打出手，共9人遭警逮捕，經檢方問訊後，吳女友人陸續無保請回，於晚間10許步出地檢，等候已久的許男友人再次上前持刀動粗，二度大亂鬥，過程中釀1名男子遭砍3刀，血濺地檢，兇嫌犯後逃逸。警方指出，將加強治安配置，全力追緝嫌犯。
警方指出，許男3日下午1時許，因他案在身前往台北地檢署開庭，遭到埋伏的債主吳女等人痛打，雙方爆發肢體衝突，經出動警力後逮回9人，依眾鬥毆罪嫌將其移送法辦。
同日晚間10時許，涉嫌鬥毆的吳女的友人陸續被檢方無保請回，步出地檢署時，卻又遭到埋伏的許男友人持刀上前算帳，其中一名林姓男子逃跑中跌倒，被許男友人砍中3刀，血濺地檢，兇嫌犯後即逃跑，而許男經送醫後並無大礙。
警方表示，針對民眾在地檢署爆發治安事件，將會加強治安配置，全力追緝逃亡嫌犯，進一步釐清案情。
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