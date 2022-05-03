錢嫌等10人組「財源廣進」詐欺集團，現在除了被警方移送法辦以外還要賠償被害人損失。（警方提供）

警方查緝錢姓詐欺集團等人，查扣多本人頭帳戶存摺、提款卡。（警方提供）

警方查扣犯罪集團利用不法所得購買的百萬轎車。（警方提供）

詐欺水房「美輪明宏」當桌布 招財不成反招警

錢姓、彭姓等嫌犯等10人共組「財源廣進」詐騙集團，為求招財開運，竟在手機桌布放上日本藝人「美輪明宏」照片，祈求能招財，警方自今年1月底至4月中，陸續在新北市、桃園等地逮捕收簿手、車手，查扣人頭帳戶提款卡、現金11萬以及一台奧迪轎車，訊後依詐欺罪送辦。

錢姓主嫌在臉書上投放廣告，聲稱要賺錢要找他，「兩週賺一萬」、「領錢給各位大哥花」、「六天賺一個月薪水」等抖音短片，組成詐欺洗錢集團的「水房」，收取人頭帳戶的存摺、提款卡，幫助詐團領錢、轉移被害人被騙的款項，甚至以「美輪明宏」的照片當作桌布，希望能招財，實則招來警察。

警方日前鎖定「財源廣進」網路群組，調查後發現錢姓、彭姓幹部，招募李姓、吳姓、張姓、鄭姓、張姓、徐姓、羅姓、劉姓等8名同學或友人，擔任此詐欺洗錢集團之收簿手或車手，以人頭帳戶將詐欺犯罪詐騙得來的贓款，領出交付給錢嫌，大部分上繳至詐騙集團手中，其餘再交給眾人分配。

警方根據線報，陸續在新北市、桃園市等地，逮捕錢性等10人到案，發現詐團「水房」為了享用不法所得，會故意製造斷點，吸引社會年輕人呼朋引伴提供帳戶、擔任提款車手，呼籲民眾對於個人銀行帳戶務必妥善保管，勿因小利販售、租借他人使用，或使用自身帳戶替他人轉帳、匯款，成為詐欺集團共犯。