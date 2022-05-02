疫情燒不停，金門金城警友會主任李鍾靈今天捐贈防疫物資酒精乾洗手一批，協助第一線警察同仁抗疫，由金城分局副分局長楊智銘代表接受。

金城分局表示，警察同仁常需與不特定對象接觸，處於不確定的感染風險之中，必須經常清消保持衛生，才能保障個人和工作團隊的安全，攜帶型的乾洗手則是方便的防疫器材之一，感謝警友會以行動力支持地區第一線警察人員，增進內、外勤員警執勤的安全。