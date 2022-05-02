金門警友會捐酒精乾洗手 協助一線警察同仁抗疫 18:472022/05/02 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門金城警友會主任李鍾靈（中）今天捐贈防疫物資酒精乾洗手一批，協助第一線警察同仁抗疫。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情燒不停，金門金城警友會主任李鍾靈今天捐贈防疫物資酒精乾洗手一批，協助第一線警察同仁抗疫，由金城分局副分局長楊智銘代表接受。 金城分局表示，警察同仁常需與不特定對象接觸，處於不確定的感染風險之中，必須經常清消保持衛生，才能保障個人和工作團隊的安全，攜帶型的乾洗手則是方便的防疫器材之一，感謝警友會以行動力支持地區第一線警察人員，增進內、外勤員警執勤的安全。 9旬翁電動車沒電卡路中 大雅警助返家 苗縣警局工友確診 慈濟捐贈快篩劑派上用場 #警友會 #警察同仁 #金門 #酒精乾洗手 #協助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門＋10 有4人已打3劑疫苗 啟動「神鷹營區」分流機制 17:092022/04/29 生活 孩子怕戳鼻孔！花蓮快篩醫師出一奇招 爸媽被暖哭了 23:312022/04/28 生活 金門今＋11確診 快篩劑全台缺貨 金馬澎明日停賣一天 17:052022/05/01 生活 波森莓桔柿濃縮飲 保健新寵兒 04:102022/04/29 產業．科技 離島社福不打折 望安社會福利館剪綵落成 15:132022/04/29 生活 金門男網路買書遇詐 48萬存款被騙光光 21:062022/04/28 社會 協助台廠瞄準商機、潛在買主 貿協攜LinkedIn 助精準行銷 04:102022/05/02 產業．科技 金門國小以下明起停課10天 公司行號每人每天照顧津貼800元 17:232022/05/02 生活 議會支援防疫物資 新北大仁哥贈書拜會議長蔣根煌 18:262022/04/29 社會 金門111年度模範公務人員出列 楊鎮浯縣長公開表揚 19:052022/04/28 寶島 駐拉脫維亞代表處捐贈百萬美元 助安置烏克蘭難民 11:012022/04/30 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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