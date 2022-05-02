金門縣停課配套措施。（縣府提供）

金門縣12歲以下學童陪同照顧方案。（縣府提供）

金門今日新增確診13人，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今日新增確診13人，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增確診13人，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今日新增確診13人，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今日新增確診13人，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

金門縣府今天下午宣布自5/3至5/13，全縣國小以下含公、私立幼兒園、托嬰中心和安親班停課10天，一律改採線上教學。（李金生攝）

國內疫情持續蔓延，外島金門也跟著發燒。縣府今天下午宣布自5/3至5/13，全縣國小以下含公、私立幼兒園、托嬰中心和安親班停課10天，一律改採線上教學。縣府同時擬訂鼓勵私人雇主給予員工帶薪照顧假，由縣府發給補貼每人每日800元。

金門今日新增確診13人，其中11人來自已知的4個群聚傳播鏈，另有2個單獨個案，密切接觸者已匡列居家隔離者83人。目前確診累計93例，收治中53例，均為無症狀或輕症狀。另解除居家隔離309例，目前居家隔離171例。

楊鎮浯縣長下午四時直播說明，目前全縣已有9所國小停課或停班，受影響的學生占比高達半數以上，為讓學童有更好的學習，並確保尚未施打疫苗的12歲以下學童的健康，縣府在今天上午召集全縣校長討論，敲定兼顧防疫和教學的新措施。

這項因應措施是自5/3至5/13，全縣國小以下含公、私立幼兒園、托嬰中心和安親班停課10天，一律不到校、班上課，全部改採線上教學。

縣府考量此舉會讓家長的工作也受到影響，因此也採取2大方向的配套措施：1、若家長是縣府所屬機關員工，確有陪同照顧子女的需求，在這段時間可改採居家辦公方式，由單位首長統一負責調配。2、若是私人公司行號，則鼓勵雇主給予員工帶薪照顧假，只要雇主出具相關證明，即補助每人每日800元的津貼。