台中市龍井區吳姓女子與友人喜歡登山，假日到太平區頭汴風景區遊憩，途經蝙蝠洞、楓仔林及草嶺登山步道健行，返程時草嶺步道出口約200公尺處，遭7隻汪星人大軍圍困，嚇得花容失色，趕緊報案向警察求助，頭汴派出所員警帶木棍前往順利驅離狗群，護送女子至步道口，也提醒民眾，遇到小狗保持冷靜、千萬不要快跑避免被追逐、勿面露畏懼之色，讓小狗自離開，解除危機。

太平警分局頭汴派出所警員賴俊杰日前下午5時許，接獲民眾報案，稱「自己與友人目前在山區草嶺步道被約7隻野狗圍困動彈不得，請警察先生幫忙脫困。」

家中也有飼養小狗的員警，透過電話告知吳姓女子保持冷靜、千萬不要跑避免被追逐、也不要展現害怕畏懼表情，員警與女子持續保持通訊並開車前往現場，經10多分鐘車程，順利在入山口處200公尺附近發現2位女子的身影。

這時狗兒看到員警的到來，群狗就開始慢慢散離，員警慢慢地帶著女子緩步離開現場，順利到達愛車停放處。

吳姓女子說，連假期間與友人前來太平、大坑地區走走，從網路查詢楓仔林及草嶺登山步道平緩好走，利用下午時分來一趟輕旅行，不料遭到汪星人大軍圍困，所幸警察先生熱心協助，沒有真的不知道要僵持多久，實在非常感謝。