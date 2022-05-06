台北市今新增7716例本土個案，台北市長柯文哲今在疫情記者會上示警，預估年底前，全台感染人數將落在350萬至450萬之間，目前發生在北北基桃首都生活圈的狀況，也許過了2周後，慢慢會在中南部複製。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，既然現階段清零已不可能，就要學習與病毒共存，剩下問題是如何以最低社會成本與病毒共存，事實上會影響感染人數的大概只有疫苗覆蓋率，看要用多少時間把可感染的人感染完畢。

柯文哲表示，從總人口保守估計，有人用全台20％算，大約是450萬感染，也有人用15％來算，大約是350萬人，因此到年底前，大概感染人數在350萬至450萬人之間，還是有相當程度的感染。

柯文哲說，觀察北部縣市感染情況，台中、高雄目前還在下面（個案不多），且從電信足跡看來，北北基桃首都生活圈中，電信足跡密密麻麻， 所以台灣人移動的速率北大於南，隨著時間久了，感染會慢慢擴及中南部，目前時間差大約落在10天，所以目前發生在北北基桃的事，也許過了2周後，慢慢會在中南部複製。

柯文哲說，目前北部地區的防疫是重點，就看北部怎麼做，畢竟先走的會累積一些經驗，雖然摸索階段可能會犯一些小錯，但可以改進後建立SOP，等疫情慢慢擴及中南部後，就有完整的SOP供大家參考。