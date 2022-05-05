台北市長柯文哲去年喊話編列28億元，購買新冠肺炎第3劑疫苗，結果市府遊說議會要求預算刪除，最後僅保留1000元科目，柯文哲日前坦言「我錯了」，國民黨台北市議員游淑慧今在議會質詢，怒轟衛生局長黃世傑不適任、草菅人命，更質疑刪了預算後，今年已動支30％災害準備金，黃回應，「我也是錯了」。

游淑慧在警政部門衛生質詢表示，黃世傑是讓人敬重的長輩，她一直很敬重他，但發生28億預算事件，讓她覺得黃世傑很不適任，她直指，黃世傑相當消極，竟主動遊說議會刪掉預算，只保留1000元預算科目。

黃世傑指出，「在市長室會議有做討論，是否共同的決定」，游批評，從來沒有聽過行政單位要求把防疫預算刪掉，詢問這是柯市長下的指示，請衛生局來議會遊說，把28億防疫預算刪掉？黃世傑未正面回應，僅表示「這是因為市府政策」。

游淑慧批評，柯文哲不是印度神童嗎？去年覺得今年台北市不會有疫情，omicron不會在台灣發生一波海嘯嗎？她追問當時怎麼決策。黃世傑表示，去年6、7月編預算的時候，那時候討論說有沒有需要。

游淑慧表示，「你不適任擔任台北市衛生局長」，去年 6、7月沒有這筆錢，到8、9月柯文哲突然追加要買疫苗，黃解釋稱那時候有開專家會議，專家說可以編。

游淑慧認為，這筆錢叫做「疫苗與採購防疫用品」，為什麼要全部刪掉？衛福部認為不必買疫苗，衛福部有告訴你們不必買防疫用品嗎？黃答稱，當時認為防疫用品可以從其他經費支應。

游淑慧指出，災準金是給災害發生，二備金給臨時意外，疫情已經三年，你憑什麼用災準金、二備金？把好好的防疫預算刪掉又追加、用災準金，今年颱風季都沒有來，就已經動支30％災準金，市府各單位都不做好準備，衛生局又用2.47億，是市府局處最多。

游淑慧炮轟，台北市政府從柯市長到黃局長，主動要求北市把防疫預算刪掉，1月份黃世傑去找他時，她不跟黃見面，後來見面後，她苦口婆心告訴黃世傑還有疫情，先大量買快篩，需要多少錢？1億、2億都幫忙保留，她追問「我有沒有這樣跟你講？」黃表示，「有」。

游淑慧指出，她特別說要買快篩，發到基層醫療院所，市民有症狀就就近去拿、去篩，但黃世傑回答說，如果有需要快篩中央會發，「你是不是這樣回答我？你是醫生耶、你是衛生局長耶，你是最有錢的直轄市的衛生局長」。

游淑慧直言，「對不起，我今天話說得很重，是因為我覺得你草菅人命，柯文哲跟你們都把台北市的防疫當作跟中央吵架的工具。」

游淑慧強調，1月份說把錢留下來，黃就說不要，結果沒有要買快篩，4月爆發疫情才花了200多萬採購28萬劑，5月採購27萬劑，總共50幾萬，我要給你28億你不要，疫情爆發才採購，不是說中央要給？衛生局表示，中央撥補約44萬餘片快篩。

游認為，連高雄都採購50萬劑，北市確診更多買的比高雄還少， 得來速都塞車，如果台北市在1月買100萬快篩，市民不用排隊排成這樣，質疑市府什麼態度，等中央給，給的不足又剛好拿政治操作，柯文哲又可以罵中央。

游淑慧痛批，一天到晚發預言，可以做的事情你們有做嗎，基層同仁、醫護人員都很辛苦，真的適任當位聲局長嗎？連她不是醫療的都可以在12月、1月說，台灣還有一波omicron，你們都很自豪你們是醫生，柯文哲很乾脆地說他錯了，「你有沒有覺得你錯了？」 。黃說「我也是錯了」。

游淑慧無奈表示，真的很難過，苦口婆心地講，連在政黨協商的時候都在講，哪個議員需要護你們的預算護成這樣，她是幫市民護預算，那時候買快篩一劑就是59元，買100萬劑只要5900萬元。 黃世傑再度回應，「是」。