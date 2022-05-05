中央流行疫情指揮中心正在討論放寬居家隔離規定，朝接種3劑疫苗「以篩代隔」方向規畫，嘉義市長黃敏惠認為此舉是為了避免各項公共服務停擺，但許多第一線同仁每天大量接觸不特定民眾，處於高染疫風險中，而目前最大難題是快篩試劑買不到，呼籲中央正視公費快篩試劑的取得，應思考透過各部會配發方式，以保障各項基礎服務不至於中斷。

黃敏惠舉例，警消出動常在情況危急時候，社工面對保護性案件也需要作出立即處遇，清潔隊員更常將自己暴露在危險環境中進行消毒工作，強調第一線同仁沒有選擇出勤的對象，更應該給予適當的保護，呼籲中央正視。

雖市府已自編預算欲採贈快篩劑，也透過民間捐贈準備口罩、防護衣、消毒酒精等防疫物資做為同仁的後盾，仍預期以篩代隔擴大執行後，快篩需求會愈來愈高。

市府社會處長林家瑋說，第一線同仁存在染疫高風險，又不一定有時間實名制排隊買，尤其現在就算用公款買也買不到，至少要等到7月分，如跟衛生局調快篩劑，又會吃到公衛能量，希望中央能正視。