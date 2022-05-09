【LIVE直播】芮氏規模6.1強震狂搖兩分鐘 氣象局最新說明

稍早14時23分花蓮縣外海出現規模6.1強震，花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、新北市、台北市均出現最大震度3級，不少民眾大呼「搖不停」。中央氣象局表示，該區域出現規模6以上地震是常見現象，未來5天不排除有規模4-5餘震出現。

本次地震芮氏規模6.1地震，深度27.5公里，震央位於花蓮縣政府東方89.5 公里外海。

地震測報中心主任陳國昌表示，本起地震主要成因為發生位置在海盆邊緣，海盆區出現規模6以上地震是常見現象，自1978年以來該區域已經出現21起規模6以上地震，也就是平均每2年就有超過規模6以上的地震，今年也已經有5起規模超過6的地震，今年地震確實頻繁了一些。

陳國昌說，因為本次震央距離較遠，造成災害的可能性也較低，但感覺到的搖晃比較大是因為低頻波所致，對建築物損害也較小，雖然該地區地震的餘震不會很多，但5天內不排出出現4.0-5.0餘震出現，要超過5可能性就比較低。

陳國昌說，台灣很多地方都有背景地震發生，應該是背景地震的一部份，也就是每隔一段時間就會有地震，地震有小有大，台灣所有地震都和板塊有關，菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊是造成地震的主因，但和3月23日規模6.6今年最大地震沒有關聯。

媒體問到，為何同樣在台北市，信義區震度達到3級，其他區只有2級？陳國昌說，信義區因為測站場址關係，測得震度會比台北盆地內其他測站要來得大，是場址效應所致。