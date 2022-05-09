台灣東部外海今下午2時23分發生規模6.1地震，新北市最大震度3級，原與同仁在討論疫情的新北市長侯友宜，立刻坐鎮應變中心。掌握最新情況，侯並在臉書貼文提醒，「未來可能還會有餘震，請大家務必小心注意，也請大家回報是否安全。」

新北捷運公司表示，經於中央氣象局確認，新北市淡水區為2級地震，目前正在進行列車巡檢作業；新北市消防局表示，新北市最高震度3級，災害應變中心尚未接獲報案電話。