6.1地震雙北狂搖超有感 侯友宜坐鎮應變中心 14:502022/05/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北新市長侯友宜坐鎮應變中心，掌握地震最新情況。（擷取自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部外海今下午2時23分發生規模6.1地震，新北市最大震度3級，原與同仁在討論疫情的新北市長侯友宜，立刻坐鎮應變中心。掌握最新情況，侯並在臉書貼文提醒，「未來可能還會有餘震，請大家務必小心注意，也請大家回報是否安全。」 新北捷運公司表示，經於中央氣象局確認，新北市淡水區為2級地震，目前正在進行列車巡檢作業；新北市消防局表示，新北市最高震度3級，災害應變中心尚未接獲報案電話。 新店區萬坪土地標售 開跑 新北2胎補助偏低 民眾黨喊比照北市 #地震 #雙北 #狂搖 #3級 #坐鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五股夏綠地變身有術 968坪荒地變綠地 19:212022/05/06 寶島 新北收費政策見效 違建屋主憂罰自拆 04:102022/05/09 地方新聞 侯野放海龜、啟用公園 北海岸跑透透 04:102022/05/08 地方新聞 玳瑁海龜「早八」回家 市長野放歸海宣示海洋保育決心 11:482022/05/07 生活 快篩陽視同確診 侯：512晚了點 04:102022/05/08 生活新聞 急診塞爆8旬婦盲腸炎病逝 侯友宜再籲輕重分流 11:402022/05/06 生活 李智凱再曝喜訊：是一位帥氣小男生 請大家多多指教 20:442022/05/07 體育 本土單日飆破4萬 最新確診地圖出爐 新北累計病例逾10萬 19:092022/05/07 生活 外媒評估夏季前死亡率飆升 侯：守住新北就能守住台灣 12:152022/05/09 生活 長期升息循環 壓抑房市量能 04:102022/05/09 金融．稅務 居家照護關懷中心志工母親節仍上工 侯友宜暖送康乃馨 12:482022/05/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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