文曄(3036)今日舉辦法人說明會，首季財報呈現淡季不淡，單季每股賺2.77元，獲利創下單季歷史次高，展望第二季，文曄預計營收將有個位數衰退，主要是受到手機產品季節性調整；至於市場關心的大陸封控問題，董事長鄭文宗表示，本次封控的影響沒有想像中的大，隨著陸續解除下，第二季出貨量就會追上去。

文曄第一季合併營收約為1279億元、季減少1%、年成長約31%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約22.18億元，年成長約47%，以加權平均股數計算稅後EPS約2.77元。

展望2022年第二季，以新台幣匯價29.3元來算，文曄預估營收將介於1160~1240億間，相較第一季減少3%~9.3%，惟營收預估中位數約當年成長17.5%，預估營業利益率介於2.6%~2.8%之間。

就產品應用別而言，文曄預期手機因應季節性調整，因而營收將呈現季減，但非手機應用別因需求穩健，預期營收將呈現微幅季增與雙位數年成長，尤其在重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等，預期營收將呈現更高的季增與年成長。

董事長鄭文宗表示，儘管目前市場有很多雜音，但預計供應商降價短期還不會發生，「甚至有聽到還有漲價可能、但尚未證實」；他進一步說，對文曄全年成長依舊保持樂觀，也預計文曄2022~2025年成長性會優於整體半導體市場，幅度約2成。

鄭文宗表示，大陸疫情影響加速海外生產據點，這狀況其實已經發生一陣子，包括往美墨邊境、或是回到台灣，客戶主要考量關稅務問題，至於移到東南亞的速度因為疫情，所以還是很慢，但因為文曄在各個據點都有經營，所以不至於會影響到文曄。

鄭文宗表示，大陸本次封控主要集中在華東，且有通行證就可以正常出貨，加上其他地區都是正常出貨，本次封控的影響沒有想像中的大，且隨著封控的解除，第二季出貨量就會追上去。

鄭文宗表示，供應鏈目前庫存水位來說，包括製造商、ODM都是高的，但主要都是因為商品不成套所致(長短料)，即產能不足所致，以文曄來說，目前預計第二季庫存不會高於第二季，應該還要再增加一部分庫存，約要到55~60天才是比較健康得狀況，目前庫存約51天。

另外，面對升息壓力，將拉升營運成本，文曄估算，以今年度升息7次來說，會增加10億元成本，假設如市場預估的11次，則會增加13~14億元，但文曄強調，上述狀況均做過推估，對文曄今年獲利成長的預估不變。

儘管近期國際總體經濟與地緣政治存在不確定性，文曄對於長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續投資於高成長的產品應用，如電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求長期市佔率的持續提升與可持續的獲利成長。