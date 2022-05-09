晶圓代工廠世界先進(5347)因晶圓出貨量減少，2022年4月自結合併營收44.85億元，較3月新高減少11.49％、仍較去年同期成長達41.47％，創同期新高、歷史第三高。累計前4月合併營收179.77億元，較去年同期成長達45.56％，續創同期新高。

世界先進對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。目前訂單能見度未見變化，預期至第三季均能維持高稼動率。

世界先進表示，今年產能將持續增加，全年產能估約為314.8萬片8吋晶圓，年增約9％。目前晶圓三廠新增2.4萬片、晶圓五廠預計建置的2萬片新產能均已與客戶簽署長約，整體平均售價（ASP）將略高於既有產能。

不過，多家外資出具最新報告，對世界先進後市看法仍分歧。樂觀派認為，儘管近期市場不確定性削弱消費性產品需求，但其他應用的強勁需求成長可望抵消部分影響。保守派則認為，世界先進毛利率及平均售價可能在第二季觸頂，須留意後續需求及價格是否出現修正。

美系外資將世界先進今明2年獲利調升3％、5％，維持「買進」評等，但鑒於宏觀經濟風險，將目標價自190元調降至155元。亞系外資則維持「優於大盤」評等，但目標價自126元調降至120元，主要認為獲利成長將在明年趨緩，未來新產能開出可能造成稼動率下降。

日系外資則認為，供應鏈的真正挑戰來自5、6月，後續須關注電源管理IC（PMIC）需求是否也會出現修正，維持「中立」評等、目標價136元。歐系外資將目標價自110元調升至115元，但維持「持有」評等，主要認為不確定性增加，將使平均售價自下半年起下滑。