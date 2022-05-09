台北市長柯文哲預言5月16日至23日這周達疫情洪峰。台北市議會原排定16日至30日進行市長總質詢，為讓市府團隊專心防疫，決定延期2周，議會國民黨團、新黨黨團已表示支持，民進黨團則在內部整合意見，周三政黨協商做最後確認。

議會秘書長洪樹林表示，議長陳錦祥認為，無論是柯文哲或指揮中心都預估疫情高峰在5月中下旬，應讓市長、市府團隊先去做防疫工作，不要讓市府官員綁在議會，因此總質詢延期2個禮拜，且每次總質詢期間，包括官員等人進進出出，超過300人左右，認為基於防疫應該延期，周三政黨協商做最後確認。

市議會國民黨團書記長秦慧珠也證實，議長來電徵詢，5月16日下周一起議會休會2周，議程順延，到5月30日再復會，進行總質詢等議程，她已表示同意，本周三程序委員會將正式通過。

秦慧珠認為，因為疫情漸入高峰，總質詢期間市府各局處首長都要列席，一方面不群聚，二方面也讓首長去做好防疫工作

市議會民進黨團總召江志銘指出，黨團內部不有不一樣的意見，認為可以繼續開會，不需要延長，黨團會再整合大家的意見，周三他會反映大家的意見。

新黨黨團總召潘懷宗說，陳錦祥早上打電話表示，現在已有10位議員確診，加上疫情爆發，市府單位需要防疫，先休息兩周再開始總質詢，讓市府專心防疫，他已與黨團成員說明，大家都認為要共體時艱，黨團支持延期。