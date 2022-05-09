台北市政府公文。（台北市議員許淑華提供／張立勳台北傳真）

台北市政府公文。（台北市議員許淑華提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲刪除28億防疫用品預算遭議員質疑是錯估情勢，他回應是很多議員堅持刪掉，更不滿錯在太相信中央。台北市議員許淑華痛批柯讓議會背黑鍋、消費議會，她揭露指出，事實是市府編預算買疫苗，發現無法執行，發公文向議員溝通是否刪除金額但保留科目，結果柯文哲把買疫苗和買快篩劑混為一談。

許淑華指出，柯文哲說明刪除28億預算是公開造謠，依照法規善盡議員職責，且支持市府處理疫情卻被柯文哲消費，她提醒柯，至少要尊重市府發出的公文。

許淑華還原事實真相表示，公文說明本來市府編列預算要購買疫苗，卻是先編了才發現無法執行，來函跟議員溝通是否刪除金額但保留科目，她顧慮到疫情狀況，直接建議通過28億讓市府未來可以自由調度。

她說，當然這個以採購疫苗為名目的科目，會受到許多議員質疑，只能說市府不知出於何種政治考量，堅持要把疫苗跟其他防疫需求混為一談，如購買快篩劑，柯文哲都親自表示尊重議會，但事後又說是被議員刪除預算，不知有何居心。

許淑華強調，監督市府預算是否合情、合理、合法是議員的職責，她也沒有責怪衛生局官員，真正讓府會互動出狀況的是柯文哲，請柯文哲先自重，大家才會尊重你，要求柯別再讓議會背黑鍋。