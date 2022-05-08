針對北市過去刪掉28億採購疫苗的預算，台北市長柯文哲日前道歉後，今（8）日又稱是「很多議員堅持刪掉」。不過國民黨台北市議員徐巧芯公開當時的討論過程，指出國民黨希望將該筆預算轉為使用在購買其他防疫物資上，是民進黨主張將預算刪除，且北市府還為此事拜會國民黨團，最終國民黨才在柯文哲的拜託下同意。

柯文哲今日前往大安區級關懷中心視察，期間被問到有關刪除28億防疫用品預算的問題，柯文哲說自己錯在太相信中央，還說「當時編列28億要買疫苗，很多議員堅持刪掉」，引起國民黨台北市議員游淑慧不滿，公開相關截圖打臉柯文哲。

除此之外，徐巧芯昨日在《全民平評理》也談到此事，她透露在討論該筆預算時，國民黨詢問是否只能用來買疫苗，不過副市長黃珊珊說防疫相關物資都可以買，因此當時國民黨本來是主張不要將預算刪除，「因為我們的預期是今年疫情可能還會再爆發一次，所以應該要預留」。

徐巧芯指出，不過當時民進黨卻認為哪會有疫情，要求將該筆預算刪除，柯文哲也認為若真的爆發疫情，中央會採購相關物資，北市沒必要編該筆預算，「所以他們到國民黨台北市的黨團裡面，拜託我們把預算刪掉」。

徐巧芯透露，當時她在現場還反問為何不買快篩提供給基層診所，「因為我們都知道如果（疫情）爆發的話，人口密集的台北市一定是重災區」，但最後因為民進黨要刪，柯文哲也拜託國民黨團，所以才會將該筆預算刪掉。