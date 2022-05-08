柯文哲、侯友宜日前拋出「快篩陽性視同確診」，陳建仁院士說：「不懂流行病學，好好看書」；沒想到指揮中心卻跟進雙北市的立場，承認三類人（居家隔離、自主防疫、居家檢疫）快篩陽視同確診，等於是打臉陳建仁。

陳建仁不服氣，又以自己的著作詳加解釋，大意是「疾病盛行率高，快篩的偽陽性才會低 所以疫情指揮中心才會說陽性率較高的三個族群，才可以用快篩來替代確診……好好看書。」

但是把柯文哲的原話調出來，「未來確診數量若再持續增加，恐怕就須將快篩陽性者視同確診者，不須再做PCR，否則整體採檢量能也無法應付。」這個「確診數量增加」的前提，不是跟陳建仁的「疾病盛行率高、快篩偽陽性才會低」一模一樣嗎？

論點一模一樣，陳建仁也能爭得面紅耳赤，像小朋友吵架，顯然陳建仁或者他的小編，有著政治動機。現在陳時中已從神壇落下，民進黨需要另一座「護黨神山」，陳建仁就想要扮演這樣的角色。

陳建仁當然是流行病學的權威，但他的教科書沒有提到篩檢的量能限制，以及進行篩檢本身的群聚風險，簡化了太多變數。任何政策都要尊重第一線人員的經驗，否則紙上談兵，不會有好結果。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※