刪28億防疫用品預算挨批「錯估情勢」 柯文哲怨：人家講的話不要太相信

針對刪除28億防疫用品預算，台北市長柯文哲今表示「很多議員堅持刪掉」，對此，市議員游淑慧反轟，做錯就做錯，別再騙人，真的受不了一直硬拗說謊，衛生局去年11月下旬就要約她遊說，市府編了疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行，要求議會當工具人刪除28億。

游淑慧在臉書直言，做錯就做錯，別再騙人，看到今天柯文哲還在硬拗說，28億預算是很多議員要刪的，令她一肚子火。

游淑慧表示，台北市2022年總預算編了1745.82億，議會只刪除29.98億、1.7％，其中27.99億就是「應市府要求刪除的防疫預算」，換算下來，真正由議會發動刪除只有2億，千分之一，等於柯文哲要1000元，議會只刪1元。

游批評，「台北市議會那裡對不起柯市府？那裡不支持市府政策？」如果28億是議會要求而刪除，那前幾天她質詢，為什麼才開口第一句，柯文哲就馬上道歉。

游淑慧不滿表示，柯文哲和衛生局長在議會坦承他們錯了，坦承沒預估到今年疫情；結果離開議會後，又發揮本性開始硬拗。一邊認錯，一邊還讓側翼帶風向來反駁她 ，是去年12月14日委員會中議員要求刪除的。

游淑慧秀出截圖表示，那就來看看證據，衛生局去年11月下旬就要約她遊說，關於預算刪除的事。

游淑慧還原，因為市府編了疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行，於是要求議會當工具人刪除28億，可是又要剩1000元、保留預算科目；委員會中，才有幾位議員提到當時編列草率，現在又要保留個1000元尾巴，乾脆全數刪除，讓側翼片面截取說「是議會要求刪除的」。

游淑慧強調，不止她要求保留預算， 做為下一波疫情因應之用，委員會中民進黨北市議員許淑華也建議全數保留，等下一波疫情來可以隨時啟動。

游炮轟，我們都預估到疫情了，自詡是醫生專業的柯文哲，不是印度神童嗎？怎麼會現在說「沒想到」，針對快篩缺貨之事， 柯文哲像撿到槍一樣不斷開炮， 嗆聲說「人民買不到就是買不到」，是沒錯，但大家有沒有想過，原本台北市民不用搶買受罪。

游淑慧指出，若按照她說的，一月份就開始採購快篩提供基層醫療院所，讓有症狀的市民取用檢測，28億能買4600萬劑，換算下來，每個台北市民能分到20劑，現在還需要這樣到處排隊受罪嗎？

游淑慧總結，10月市府就發現28億的疫苗採購預算是根本做不到，為了要躲避預算執行不利的 行政責任，11月下旬 市府就主動開始遊說我們刪除28億的防疫預算，12月14日衛環委員會討論這筆預算到底全數保留、全數刪除或刪到剩1000元？

她說，12月底、1月初，開始進行政黨協商，會議中她多次要求不要刪除，用來採購快篩，但市府代表仍主張希望刪除。最後她無奈表示，「我也不想當柯黑，但真的受不了一直硬拗說謊」。