疫情嚴峻開齋節照辦引質疑 柯文哲曝「原因」：政治是一種價值

本土疫情嚴峻，台北市政府8日下午照常舉辦開齋節大型活動，引發外界質疑，市長柯文哲表示，若市府大型活動都仍在舉辦，只把開齋節停掉，這是違反普世人權價值。

柯文哲今早赴大安區級關懷中心視察並慰勞同仁，他對於開齋節未停辦指出，市府內部討論很多，有時政治是一種價值，除非市府所有活動都停掉，不然沒有理由市府活動還在進行，只有開齋節被停掉。

柯文哲表示，這些移工飄洋過海來台灣，他常在演講開玩笑說為什麼要對移工友善，因為你對移工不好，你去上班時移工就欺負你爸爸、媽媽。

柯文哲說，當時在府內討論到最後，很多人認為開齋節活動應該停掉，他認為政治還是種價值，對人友善、也對人公平，建立一個公平的社會。

他強調，今天若市府大型活動都停掉，開齋節絕對沒理由繼續辦，但市府大型活動還在舉辦，只把開齋節停掉，這是違反普世人權價值，最後決定開齋節沒有特殊性，跟北市辦的大型活動一致，用這樣態度面對移工朋友。