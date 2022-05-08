本土疫情嚴峻，台北市政府8日下午照常舉辦開齋節大型活動，引發外界質疑，市長柯文哲表示，若市府大型活動都仍在舉辦，只把開齋節停掉，這是違反普世人權價值。
柯文哲今早赴大安區級關懷中心視察並慰勞同仁，他對於開齋節未停辦指出，市府內部討論很多，有時政治是一種價值，除非市府所有活動都停掉，不然沒有理由市府活動還在進行，只有開齋節被停掉。
柯文哲表示，這些移工飄洋過海來台灣，他常在演講開玩笑說為什麼要對移工友善，因為你對移工不好，你去上班時移工就欺負你爸爸、媽媽。
柯文哲說，當時在府內討論到最後，很多人認為開齋節活動應該停掉，他認為政治還是種價值，對人友善、也對人公平，建立一個公平的社會。
他強調，今天若市府大型活動都停掉，開齋節絕對沒理由繼續辦，但市府大型活動還在舉辦，只把開齋節停掉，這是違反普世人權價值，最後決定開齋節沒有特殊性，跟北市辦的大型活動一致，用這樣態度面對移工朋友。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。