氣動元件大廠亞德客-KY4月接單金額大於出貨，囿於大陸上海等城市防疫，嚴格執行人流及物流管控，4月營收罕見出現衰退，仍創同期次高；前四月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，仍創同期新高。

第一季向來是氣動元件淡季，亞德客第一季營收及獲利呈現淡季不淡的榮景，董事會承認第一季財報，合併稅後淨利16.78億元，EPS達8.39元，全面改寫同期新高。

第二季進入氣動元件傳統銷售旺季，亞德客4月接單出貨比1.2，接單金額也大於出貨，大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠生產稼動率維持110％，大陸上海為了防疫，4月嚴格控管人流至物流配送，致使亞德客4月營收罕見出現衰退。

亞德客4月來自電池、汽車及紡織機械等行業出貨有較高的增長率，營收人民幣5.01億元，年減10.55％；折合新台幣計價22.65億元，年減6.67％，雙雙創同期次高。前四月合併營收人民幣19.78億元，年增3.24％，折合新台幣計價87.74億元，年增4.94％，改寫同期新高。

亞德客表示，4月工作天數分別較去年同期及3月減少11％、16％，營業額下降；加上中國大陸部分城市對疫情有較嚴格的物流管控，導致產品無法順利送達客戶端而出貨減少。亞德客認為，此類不利影響屬短期現象，需求將遞延至未來數周或數月。

亞德客強調，疫情影響仍是公司營運的不確定因素，目前接單仍遠高於出貨，公司對未來市場需求仍屬正向，稼動率仍維持110％，提高庫存量，支應未來市場需求。