磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)前4月營收1.51億元，年增163%。第一季稅後虧損年減15%，基本每股淨損1.69元，相較去年同期0.75元擴大，卻與去年第四季1.87元收斂。外資買賣超舉棋不定，立凱-KY近日股價沿著5日線震盪。
立凱-KY2022年4月合併營收為0.44億元，月減20.42%、年增257%。累計2022年1-4月合併營收為1.51億元，年增163%。
立凱-KY今年第一季營運概況，2022年首季合併營業收入1.06億元，年增137.45%，營業毛損0.14億元，營業損失0.99億元，稅前淨損1.01億元，本期淨損1.01億元，歸屬於母公司業主淨損1.01億元，稅後虧損年減15%，基本每股淨損1.69元，相較去年同期每股虧0.75元擴大，卻與去年第四季每股虧1.87元收斂。
外資買賣超舉棋不定，立凱-KY近日股價沿著5日線震盪。
電動車熱潮不變，特斯拉、台積電等推升磷酸鐵鋰電池題材，法人投顧指出，立凱-KY積極投入電池、儲能相關認證，目前已有日本、歐洲訂單進入量產，後續還有10個客戶正在進行不同認證階段，立凱-KY將有望受惠營運。
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