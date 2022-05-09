台灣4月疫情嚴峻，防疫需求大增，相關產品熱銷，藥局通路廠商業績動能十足，杏一(4175)4月營收年增3成以上，創歷史新高、諾貝兒(6844)(丁丁連鎖藥妝)4月營收則是大幅成長4成以上。

國內這波疫情爆發，台灣政府定調此波將與病毒共存，使得快篩試劑、血氧機和血壓計等居家檢測設備需求大增外，提升免疫力的保健食品，包括維他命C、B群等也興起搶購熱潮，連鎖藥局內有許多產品完全來不及補貨甚至到了缺貨的情形，藥局通路業者的營運動能十足。

杏一4月營收6.65億元，較去年大幅增長30.37%，創下歷史同期新高，防疫商品熱銷同步帶動「杏一健康生活館」電子商務業績增長，杏一更統計公布4月官網防疫保健熱銷品前五大排名分別是濕巾、維他命C、維他命B、益生菌和兒童維他命C。除營收創佳績外，杏一今年榮獲櫃買中心公司治理評鑑上櫃公司前5%模範生的肯定。杏一為照顧消費者健康及回饋會員，特地於5月推出「御護品牌月」，今年更推出醫材、藥局等通路首創鍋具贈送集點行銷活動，希望藉此吸引人氣，激勵今年業績成長。

諾貝兒4月營收新台幣4.13億元，年成長46.47%。諾貝兒表示，4月營收成長主要原因在於疫情加溫，帶動保健品、常備藥品、快篩試劑以及防疫相關產品的需求量增加，使得4月業績繳出漂亮的成績單。諾貝兒包括5月7日甫開幕的竹北縣政店目前全台共有89家分店，並以每年擴展4~5家分店為目標。