為避免民眾為取得新冠肺炎確診證明書申請防疫保單理賠，對醫療院所量能產生排擠效應，金管會8日上午邀集產壽險公會及相關業者，研議是否可採取「數位健康證明」替代由醫師開立的診斷證明書，並請公會盡速研議理賠受理流程及文件等。

金管會說明，衛福部提供的數位健康證明，內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊相同。

為解決近期民眾申請診斷證明書需求大增，對醫療院所量能產生排擠效應的問題，金管會8日上午邀集產壽險公會及相關業者，請其研議是否能以上開數位健康證明作為替代醫師診斷證明之文件，並請公會儘速研議理賠受理流程及文件，以利保戶知悉。

針對媒體指稱，保險業者反應數位健康證明未完整揭露身分證字號、用藥資訊，也無法解決偽造等問題，金管會強調，用藥資訊與診斷證明書無涉，並已向衛福部協調溝通，同意增列身分證字號，為避免偽造，衛福部亦提供數位健康證明查驗服務。