金管會為了安撫人心，因此在衛福部建議之下推出「數位認證理賠」，但據了解，不僅已引發多家產險業者大反彈，由於事關許多產險業者的理賠負擔、生死存亡，在會員的要求下，產險公會目前持保留態度，同時已召集會員開會火速研商數位認證的配套措施，以免產生理賠上的道德風險。

目前市場上賣最多防疫險的業者，除了國泰、富邦、中信這些具有金控富爸爸的產險公司之外，還包括了新安、和泰、泰安等沒有金控母體的個體戶產險公司，這些業者的理賠負擔在業界都名列前茅，據悉對於金管會的「新制」，亦反對最力；業界人士也指出，從另一方面來看，這種不必經過公會理事會通過即可逕行的作法，也前所未見，等於是金管會強行下令，也令很多業者不服。

業界人士指出，就算有金控富爸爸，數位認證的理賠實有相當大的道德風險，因此大股東不見得願意埋單，至於個體戶壽險公司，更是將蒙受著理賠超載而倒閉的風險。也因此，產險公會和壽險公司一樣，雖然向來是配合金管會政策的乖乖牌，但事關業者的生存，因而再怎麼樣，至少也得提出周嚴的配套措施，來防範道德風險出籠。

據了解，依據各家產險公司有販售防疫保單內部的估算，若依目前的染疫率估算，即使是中小型產險公司，理賠金額也已接近10億，大型產險公司則超過50億，而倘若如金管會先前最嚴重的壓力測試預估，有超過300萬人，佔台灣人口比率超過10%的確診，那麼，理賠金額至少會比現在多出2倍，尤其是中小型產險公司要是賣得多，恐怕連淨值都不夠賠。