急診醫怒吼：沒人力開診斷證明！ 金管會罕見說重話

對於疫情急升溫，急診醫師高喊「已經分不出人力去開如此大量診斷書！」金管會除了呼籲民眾不用急於一時請醫師開具診斷證明書，所有保險理賠兩年內都可提出申請之外，金管會保險局上午緊急召集各大產險公司理賠主管線上會議，要求業者以「數位健康證明」取代診斷書。

國內疫情升溫，確診創新高，不少民眾擔心保險公司承擔過多風險，是否會賠不起，或是賠不到，而擠往急診請醫生開立確診證明，讓急診醫師怒喊，「已經分不出人力去開如此大量診斷書！」對此，金管會主委黃天牧出席疫情記者會時表示，民眾不用急於一時請醫師開具診斷證明書，所有保險理賠兩年內都可提出申請，請大家發揮同理心，將醫療資源留給更需要的民眾，避免不必要的憾事發生。

根據《ettoday》報導，今（8）日傳出，金管會保險局上午緊急召集各大產險公司理賠主管舉行線上會議，要求業者以「數位健康證明」取代診斷書。但目前還在研議中，如果順利的話，產險公會將於今（8）日公告。