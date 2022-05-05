區塊鏈基礎設施提供商幣安，宣布Binance France SAS已經獲得法國金融管理局，以及法國金融審慎監理總署的同意和批准，將可作為持牌數位資產服務提供商在法國展開營運。法國金融管理局負責管監管法國金融市場，而金融審慎監理總署則負責監督法國銀行和保險業，特別是反洗錢法規。

在獲得註冊許可後，幣安將會加強擴展其在法國的營運，並且有計畫招募多達250位員工，專注於加密貨幣以及區塊鏈基礎建設的發展。

幣安的這項里程碑事件標誌著幣安在歐盟獲得的首個數位資產服務提供商註冊許可，並且展現其致力成為將合規放在首位的交易所。

此次註冊許可允許Binance France SAS在法國作為數位資產服務提供商展開營運，並在落實法國反洗錢和打擊資恐以及客戶身份識別要求上，提供當地用戶法規上的保護。

幣安創辦人兼首席執行長趙長鵬CZ表示，「有效的監管對於加密貨幣的主流採用非常關鍵，法國數位資產服務提供商和反洗錢及反資恐法規施行嚴格的反洗錢和適當的要求，以滿足法國監管所需的高標準。」

Binance France執行長David Princay表示，「Binance France註冊為數位資產服務提供商對歐洲加密貨幣的發展而言是一個重要里程碑，特別是在反洗錢法規新的保護層面，將有助於法國和歐洲的加密貨幣採用，而更高的採用率則可為市場帶來更佳的流動性，而這也會受到用戶與社區的歡迎。」