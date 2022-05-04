金門今天新增20例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增20例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增20例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增20例確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增20例確診，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

縣府決定明天成立居家照顧關懷中心，目標鎖定輕症和無症狀者，提供8大類服務。（縣府提供）

關懷中心設置原則之一。（縣府提供）

關懷中心設置原則之二。（縣府提供）

居家照顧關懷中心「人員召募令」。（縣府提供）

金門今天新增20例確診，寫下單日最多紀錄，確診也突破百例來到118例。縣府決定明天成立居家照顧關懷中心，目標鎖定輕症和無症狀者，提供8大類服務，並廣發人員召募令，鼓勵退休教師、醫護和志工團隊加入，大家攜手走過防疫最後一哩路，打贏這場防疫大作戰。

楊鎮浯縣長下午直播指出，今天新增20例中有13例來自已知的傳播鏈，另有5例為營造廠新增傳播鏈，其餘2例則分別為校護、清潔工的零星個案。目前傳播鏈中則以賢庵國小累計16人最多。

縣府敲定在縣府大禮堂設置居家照顧關懷中心，明天上午啟動運作，服務對象為輕症、無症狀者和居家隔離、照顧者，重點目標有生活關懷、健康照護、疫情諮詢，執行項目有物資需求提供、垃圾清運、環境清消、心理諮商、學生關懷、送餐服務、弱勢家庭協助和醫療協助和其它緊急事故等8大類。

楊鎮浯說，該中心的服務電話是1999，統一轉界各相關單位，每日服務時間是上午8時到下午5時，假日不休息。縣府廣發人員召募令，鼓勵退休教職員、醫護人員和團體加入，同心協力走完抗疫最後一哩路。洽詢專線：縣府人事處082-325540；志工團隊洽詢專線：縣府社會處082-373292；校護與退休醫護人員洽詢專線：衛生局082-330697轉醫事科。

縣府今(4)日已啟動設置於警光會館廣場的PCR採檢站，該採檢站係為分流部立金門醫院之人流，凡匡列居隔者由衛生局通知，快篩陽性者應攜帶使用過的家用快篩試劑至現場，採免掛號、免排隊、上午採檢、隔日檢驗報告發送到健康存摺方式服務，每次採檢時間約2至3分鐘。今(4)日上午已採檢53人，PCR結果均為陰性。